Этого никто не ожидал! Какую находку обнаружили на прилавке между чипсами и вином? Фото опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Выбери самое полезное на полке», — говорится в сообщении. На снимке, сделанном в одной из столичных супермаркетов «Пятерочка», на стеллаже спит кот. Неизвестно по какой причине, но он выбрал место для отдыха рядом с чипсами и вином.

«Что за сладкая булочка», «Кто-то булочку положил не в том отделе», «Опустошил полку и довольный мурлычит», «Винца бахнул и спит», «Какая пушистая прелесть», «Как мило», — написал пользователи мессенджера.

Ранее была раскрыта причина любви пушистых к коробкам.