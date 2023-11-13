05:00, 13 ноября 2023
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Этого никто не ожидал! Какую находку обнаружили на прилавке между чипсами и вином?
© Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»
Этого никто не ожидал! Какую находку обнаружили на прилавке между чипсами и вином? Фото опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Выбери самое полезное на полке», — говорится в сообщении. На снимке, сделанном в одной из столичных супермаркетов «Пятерочка», на стеллаже спит кот. Неизвестно по какой причине, но он выбрал место для отдыха рядом с чипсами и вином.
«Что за сладкая булочка», «Кто-то булочку положил не в том отделе», «Опустошил полку и довольный мурлычит», «Винца бахнул и спит», «Какая пушистая прелесть», «Как мило», — написал пользователи мессенджера.
Ранее была раскрыта причина любви пушистых к коробкам.