На центральных улицах Москвы на два дня изменится движение транспорта

Схема движения транспорта изменится на два дня — в субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, на центральных улицах Москвы в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщается на сайте правительства столицы.

С 8:00 субботы до окончания всех мероприятий закроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 18:00 того же дня движение не будет осуществляться на улицах Проектируемый проезд №2309, улицах Савельева и Доватора, 10-летия Октября, 3-ей Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, переулке Хользунова, а также дублере Комсомольского проспекта (от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 на Комсомольском проспекте).

Парковка в указанных отрезках дорог будет недоступна с 00:01 пятницы, 8 сентября.

Также в субботу с 12:00 до 22:00 и в воскресенье с 15:00 до 22:00 на западе города на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 1а до дома 1б на площади Победы будет закрыто движение транспорта. С 20:00 до 22:00 в оба выходных ограничат движение в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 45 до дома 41. Парковка здесь также будет недоступна.

Для удобства жителей и гостей города в эти дни метро и МЦК будут работать круглосуточно.