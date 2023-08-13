Мужчину вытащили из пруда в столичном парке

В столичном Тимирязевском парке спасатели вытащили из пруда тонущего мужчину. Об этом сообщает агентство «Москва со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел вечером пятницы, 11 августа. Отдыхающий прыгнул с берега в воду и пошел ко дну. Его заметила дежурная смена поисково-спасательной станции «Академическая».

«Спасатели немедленно направились к месту происшествия и подняли с глубины мужчину, которого доставили на станцию. Там спасенному оказали первую помощь», — уточнили в пресс-службе.

После осмотра скорой помощи 55-летнего мужчину передали полиции для выяснения обстоятельств инцидента, говорится в сообщении.