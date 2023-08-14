Мужчина в одних трусах станцевал с жительницей Подмосковья и попал на видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Летняя атмосфера свободы и танцев в Мысово», — написал автор ролика, на котором запечатлена танцующая в подмосковном парке пара. Мужчина, на котором из одежды были только трусы, активно двигал руками и ногами, а также крутился вокруг себя. Компанию ему составила женщина в желтом платье и с лей — гавайским цветочным ожерельем.