Мужчина сломал скульптуру в центре Москвы и попал в больницу

Вандал сломал скульптуру-фонтан «Принцесса Турандот» в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале Shot.

На снятом очевидцами ролике видно, как один из прохожих на Арбате забрался на монумент, но не удержался на нем и упал вниз вместе с куском памятника. По данным Shot, мужчина был пьян.

Хулиган попал в больницу, сообщили сотрудники Театра имени Вахтангова, у стен которого установлен памятник. Они уточнили, что от скульптуры отвалился балдахин, фигура принцессы не пострадала. Восстановление памятника, по предварительной оценке, займет около полугода.

«Принцессу Турандот» установили в этом месте в 1997 году в честь 75-летия первой постановки одноименного спектакля на сцене столичного театра.