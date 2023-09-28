Мужчина разбил плафон на станции московского метро и попал на видео

36-летний пассажир совершил акт вандализма во время поездки на эскалаторе. На кадрах зафиксировано, как он разбил лампу, а затем прошел в направлении поездов, игнорируя замечание от дежурного по станции.

Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»). Привлечение мужчины к ответственности, а также возмещение ущерба контролирует прокуратура Московского метрополитена.