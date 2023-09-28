08:28, 28 сентября 2023
1 мин.
Мужчина разбил плафон на станции московского метро и попал на видео
© Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»
На станции столичного метро «Охотный ряд» мужчина разбил плафон и две лампы. Видео с места событий опубликовала прокуратура Москвы.
36-летний пассажир совершил акт вандализма во время поездки на эскалаторе. На кадрах зафиксировано, как он разбил лампу, а затем прошел в направлении поездов, игнорируя замечание от дежурного по станции.
Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»). Привлечение мужчины к ответственности, а также возмещение ущерба контролирует прокуратура Московского метрополитена.