16:01, 25 августа 2023
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Мужчина проломил створки турникета в столичном метро и попал на видео
© Кадр: Прокуратура Москвы
Не желающий оплачивать проезд мужчина проломил стеклянные створки турникета на станции «Бульвар Дмитрия Донского» в московском метро и попал на видео, опубликованное столичной прокуратурой.
По информации ведомства, ранее 41-летний пассажир уже совершал подобное правонарушение, разбив с разбега створки турникета на станции метро «Комсомольская». В 2023 году он также был осужден за угрозу убийства собственной матери.
За порчу имущества в подземке нарушитель понесет ответственность по статье 214 УК РФ. Ему придется возместить причиненный ущерб.