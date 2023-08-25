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16:01, 25 августа 2023
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Мужчина проломил створки турникета в столичном метро и попал на видео

Мужчина проломил створки турникета в столичном метро и попал на видео

© Кадр: Прокуратура Москвы

Не желающий оплачивать проезд мужчина проломил стеклянные створки турникета на станции «Бульвар Дмитрия Донского» в московском метро и попал на видео, опубликованное столичной прокуратурой.

По информации ведомства, ранее 41-летний пассажир уже совершал подобное правонарушение, разбив с разбега створки турникета на станции метро «Комсомольская». В 2023 году он также был осужден за угрозу убийства собственной матери.

За порчу имущества в подземке нарушитель понесет ответственность по статье 214 УК РФ. Ему придется возместить причиненный ущерб.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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