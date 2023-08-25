Мужчина проломил створки турникета в столичном метро и попал на видео

Не желающий оплачивать проезд мужчина проломил стеклянные створки турникета на станции «Бульвар Дмитрия Донского» в московском метро и попал на видео, опубликованное столичной прокуратурой.

По информации ведомства, ранее 41-летний пассажир уже совершал подобное правонарушение, разбив с разбега створки турникета на станции метро «Комсомольская». В 2023 году он также был осужден за угрозу убийства собственной матери.

За порчу имущества в подземке нарушитель понесет ответственность по статье 214 УК РФ. Ему придется возместить причиненный ущерб.