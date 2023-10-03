Муфтий высказался о строительстве новой мечети на улице Кадырова в Москве

О строительстве новой мечети на улице Ахмата Кадырова в столице высказался в интервью «Газете.Ru» муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Он назвал это событие большой радостью для мусульман, которым, по его словам, не хватает молельных помещений в городе.

«Приятно осознавать, что процесс решения данной проблемы постепенно активизируется. В современных реалиях мечеть — это не только место для поклонения. Здесь верующие получают достоверные религиозные знания, ответы на многие актуальные для них вопросы, проводят значимые духовно-нравственные и благотворительные мероприятия», — заявил Аляутдинов.

Муфтий подчеркнул, что проект должен быть согласован с городскими властями и жителями района Южное Бутово. Он также отметил, что новая мечеть может носить имя чеченских государственных деятелей Ахмата или Рамзана Кадыровых. «Главное помнить, что мечеть должна ассоциироваться прежде всего со Всевышним Аллахом и не иметь национального оттенка», — подчеркнул он.