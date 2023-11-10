Мучает похмелье? Этот способ точно сработает!

Мучает похмелье? Эффективный способ борьбы с последствиями алкогольных возлияний назвали врачи «Ленте.ру». Это точно сработает!

Кардиолог Елена Шварцман отметила, что вывести из организма токсины и тяжелые металлы можно в бане. В парной активно работают потовые железы, а с потом выходят вредные продукты, уточнил гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Плюс при похмелье часто болят голова, суставы, мышцы, а тепловые процедуры приносят облегчение. При этом важно поддерживать водный баланс и пить больше воды.

Ранее в программе Малышевой назвали наиболее эффективное средство от похмелья.