22:03, 28 сентября 2023
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Мотивационные надписи на кнопках светофоров заметили в Москве
© Фото: Надежда Сухова
В одном из спальных районов Москвы на кнопках светофоров заметили мотивационные надписи. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «Митино М125».
На кадрах видно, что кто-то приписал к указанию «ждите» возле пешеходной кнопки разные слова, в результате получились надписи «ждите знак», «ждите чуда», «не ждите, действуйте», «ждите момента».
По имеющейся информации, так расписали светофоры не только в Митино, но и в окрестных районах. Авторы и исполнители идеи остались неизвестны.