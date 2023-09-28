Мотивационные надписи на кнопках светофоров заметили в Москве

В одном из спальных районов Москвы на кнопках светофоров заметили мотивационные надписи. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «Митино М125».

На кадрах видно, что кто-то приписал к указанию «ждите» возле пешеходной кнопки разные слова, в результате получились надписи «ждите знак», «ждите чуда», «не ждите, действуйте», «ждите момента».

По имеющейся информации, так расписали светофоры не только в Митино, но и в окрестных районах. Авторы и исполнители идеи остались неизвестны.