Наконец-то зима! Москву накроют морозы

Дату, когда Москву накроют первые морозы, в своем Telegram-канале раскрыл руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Наконец-то идет зима!

По словам синоптика, с четверга, 16 ноября, температура в столице начнет меняться в сторону отрицательных значений, в пятницу, 17 ноября, погода уже будет соответствовать декабрю.

В субботу, 18 ноября, в городе столбики термометров опустятся ниже отметки минус 5 градусов ночью и до минус 2-4 градусов днем. В воскресенье, 19 ноября, ночные температуры будут доходить до минус 8-10 градусов. При этом морозы принесут в Москву долгожданное солнце, отметил специалист.

Ранее популярный стилист Влад Лисовец назвал способы согреть ноги, не уродуя их.