Москвичка отсудила щенка у экс-бойфренда

Москвичка отсудила у экс-бойфренда щенка после расставания, сообщает РИА Новости со ссылкой на Зеленоградский суд Москвы. По словам женщины, молодой человек выкрал у нее собаку после разрыва отношений.

Согласно материалам дела, мужчина проживал в квартире возлюбленной. За месяц до расставания чета взяла из приюта щенка-метиса. После разрыва мужчина заходил в квартиру бывшей в ее отсутствие, чтобы забрать вещи, и похитил питомца.

Хозяйка квартиры обратилась в полицию, однако правоохранители отказались возбуждать уголовное дело. Затем женщина пошла в суд, где доказала, что ветпаспорт животного оформлен на нее, в также она оплачивала корм и услуги ветеринара. Кроме того, директор благотворительного фонда, передавшая щенка владельцам, подтвердила, что чета завела собаку по инициативе женщины.

В суде мужчина предоставил чеки из ветеринарных магазинов, свидетельствующие о том, что он тоже тратил деньги на собаку. Несмотря на это, суд решил передать щенка хозяйке. Молодой человек обжаловал это решение, Мосгорсуд рассмотрит жалобу в конце октября.