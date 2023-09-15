Москвичка лишилась ногтей после похода в маникюрный салон

После похода в маникюрный салон москвичка лишилась нескольких ногтей, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, гель-лак расщепил ногтевые пластины женщины.

По словам пострадавшей, через несколько дней после салонной процедуры покрытие на руках начало отслаиваться вместе с ногтями. Специалист в салоне предложил женщине сделать протезирование.

После повторного похода к мастеру москвичка начала страдать от боли. Она отправилась к врачу, который выявил у нее химический ожог и грибок, вероятно, занесенный во время процедур. Героиня истории потратила несколько десятков тысяч рублей на лечение и планирует взыскать с салона компенсацию причиненного ущерба через суд.