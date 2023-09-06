Москвичи заметили на дороге соблюдающую ПДД козу

Москвичи заметили козу, соблюдающую правила дорожного движения (ПДД). Животное пересекло улицу по зебре и попало на видео, опубликованное в группе «Южное Бутово М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Наши козочки уже привыкли к современному миру: ждут зеленого сигнала и идут по пешеходке», — прокомментировал запись автор ролика.

На кадрах коза переходит проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Когда зеленый сигнал замигал, коза ускорилась.

По словам подписчицы сообщества, многим людям стоило бы поучиться у этой козы. На том же видео, обратила она внимание, запечатлен курьер на электровелосипеде, который не спешился на зебре.