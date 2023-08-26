Москвичи сообщили о нашествии пауков-ос

О нашествии пауков-ос сообщили москвичи и жители Московской области. Информацией из социальных сетей делится «Подмосковье сегодня».

Очевидцы сообщили, что пауки с характерной для ос окраской ведут себя неагрессивно. Кроме того, эти насекомые не ядовиты.

Лапки паукообразных достигают пяти сантиметров в длину. Пауки-осы обитают на юге страны, причина их появления в более северных широтах неизвестна.