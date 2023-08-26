Город
16:01, 26 августа 2023
1 мин.

Москвичи сообщили о нашествии пауков-ос

Москвичи сообщили о нашествии пауков-ос

© Фото: Ylanite Koppens / Pixabay

О нашествии пауков-ос сообщили москвичи и жители Московской области. Информацией из социальных сетей делится «Подмосковье сегодня».

Очевидцы сообщили, что пауки с характерной для ос окраской ведут себя неагрессивно. Кроме того, эти насекомые не ядовиты.

Лапки паукообразных достигают пяти сантиметров в длину. Пауки-осы обитают на юге страны, причина их появления в более северных широтах неизвестна.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.