Москвичи перечислили места для сдачи ненужных книг

Места для сдачи прочитанных книг из личной библиотеки перечислили москвичи в комментариях под тематическим постом в группе «Ломоносовский район и окрестности» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta).

Одна из жительниц района обратилась к соседям с просьбой помочь ей пристроить хорошие, но уже ненужные книги.

«Библиотеки не хотят брать. Далеко отвозить для меня проблематично. Раньше была возможность отправлять в сельские библиотеки. Это очень выручало меня, книголюба. Но теперь увы. Ищу места поблизости», — рассказала она.

Пользователи откликнулись на ее призыв и перечислили места, принимающие неновые книги. «Центр московского долголетия на Крупской. Будут очень благодарны», «Контейнер re:books в «Капитолии». Пару месяцев назад отвозили туда книги. Стоял у одного из выходов с подземной парковки», «В Воронцовском парке есть шахматная беседка с небольшой библиотекой, можно туда отнести», — написали они.

«У нас в подъезде поставили столик, жильцы складывают на него ненужные книжки, игрушки и посуду, а соседи постепенно это все разбирают. Можно такой же организовать», — посоветовала участница дискуссии.