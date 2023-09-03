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04:01, 03 сентября 2023
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Москвичи оценили закрашенную граффити электричку

Москвичи оценили закрашенную граффити электричку

© Кадр: страница «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте»

Неизвестные закрасили граффити несколько вагонов электрички на Ярославском направлении железной дороги. Раскрашенный состав попал на видео, опубликованное в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

Москвичи оценили увиденное. Некоторые поддержали подобные инициативы в случае, если их узаконить. Другие же отметили, что подобные рисунки — вандализм, который должен быть наказуем.

«Если бы окна не залили краской, то было бы неплохо для разнообразия. Идею надо довести до ума», «Здоров!», «Красота», «Найти вандалов, заставить отмывать все поезда, а заодно вокзальные туалеты, плюс влепить штраф», «Такое "лечится" только трудом. Заставить бы отмывать», — прокомментировали юзеры.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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