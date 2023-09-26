Москвичи оценили комбо-доставку роллов с IPhone 15

Известная сеть общепита, специализирующаяся на суши и роллах, запустила в столице доставку комбо-наборов под названием «Муж купил». В сет входят роллы «Калифорния» и IPhone 15 в розовом цвете. Столичные жители в комментариях к публикации в Telegram-канале «Новости Москвы» оценили нововведение.

«Удивительный креатив», «Да, буду», «Ищу мужа», «Вроде не Валентинов день», «Многовато», «А точно так же, но "Жена купила" будет?», «249 900 рублей? У нас меньше 1000 долларов такой телефон стоит. Это доплата за роллы?», «За такие деньги лучше горящую путевку взять», — прокомментировали юзеры.

В описании указано, что в комбо-набор входят роллы «Снежная калифорния» и «Калифорния с лососем», а также смартфон с памятью 128 гигабайтов. Кроме того, покупателям предлагают самостоятельно купить лепестки роз для эффектной презентации подарка.