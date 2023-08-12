20:01, 12 августа 2023
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Москвичи обнаружили на продуктовой полке в супермаркете «арбузы-антистрессы»
© Фото: Unsplash
Москвичи обнаружили на продуктовой полке в столичном супермаркете и сняли на видео «арбузы-антистрессы». Ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?».
«В Марьино продают арбузы-антистрессы. Когда увидел курс рубля, такие точно нужны», — иронично заметил автор публикации.
Увиденное вызвало смешанную реакцию пользователей сети — кого-то озадачило, а кого-то развеселило.
«Никогда такого не видела. Перезревшие?», «Тухлые», «Это мячик», «От таких лучше не станет, вне зависимости от курса рубля», «Первый раз такое вижу. Это ж как надо довести арбуз до такого состояния!», «Это ужас!!!» — написали они в комментариях.