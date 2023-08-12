Москвичи обнаружили на продуктовой полке в супермаркете «арбузы-антистрессы»

Увиденное вызвало смешанную реакцию пользователей сети — кого-то озадачило, а кого-то развеселило.

«Никогда такого не видела. Перезревшие?», «Тухлые», «Это мячик», «От таких лучше не станет, вне зависимости от курса рубля», «Первый раз такое вижу. Это ж как надо довести арбуз до такого состояния!», «Это ужас!!!» — написали они в комментариях.