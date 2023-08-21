Москвичи назвали любимый бассейн в СССР

Любимый бассейн в СССР назвали москвичи в группе «Москва — воспоминания Детства» социальной сети «ВКонтакте». Речь шла об открытом бассейне «Москва», который в советское время располагался у станции метро «Кропоткинская».

«Любимый! Сколько прекрасных часов провели в бассейне, в школьные годы и студенческие», «В молодости частенько в там бывали, здорово было. Хороший был бассейн», «Там классно купаться было», «Классный басик. В конце 80-х годов посещал», «В шесть лет посетила бассейн "Москва" в первый раз и началась наша любовь», — вспомнили пользователи сети.

Бассейн работал круглогодично. Жители столицы отметили, что им нравилось ходить плавать туда в любое время года. «Отличный был бассейн. Родной. И зимой и летом. Душевно», — написала одна из подписчиц группы. Теперь на этом месте находится храм Христа Спасителя.