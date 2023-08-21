Москвичи начали активно брать жилье в ипотеку в 2023 году, сообщает Управление Росреестра по столице. Показатели за январь-июль достигли рекордных значений за последние годы.

Так, за прошедшие семь месяцев столичным Росреестром было зафиксировано 43 356 соответствующих сделок, что на 17,5 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В июле текущего года было оформлено 7005 ипотечных договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости, что на 8,7 процента выше показателя июня и на 23,7 процента превышает показатель июля 2022-го.

Показатель прошлого месяца наглядно демонстрирует уверенность москвичей в столичном рынке недвижимости, отмечает руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.