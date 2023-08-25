Москвичей возмутило поведение женщины с коляской на дороге. Соответствующее видео было опубликовано в группе «Отрадное Live М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Сосед заснял, как некая дама с коляской переходила дорогу на Хачатуряна не по зебре», — написали администраторы сообщества.

На кадрах ролика женщина с коляской переходит четырехполосную автомобильную дорогу с оживленным движением в неположенном месте.

«Эти кегли постоянно в этом месте бегают. Надоели», «У нее что запасной ребенок есть?Рядом есть подземные переходы или дорогу можно недалеко перейти по зебре со светофором», «Себя не жалеешь, но хотя бы о ребенке подумала», «Бездумью храбрых поем мы песню», — отреагировали пользователи сети.