Москвичей предупредили об отмене электричек на МЦД-2

Об отмене электричек на МЦД-2 предупредили москвичей на официальном сайте мэра Москвы.

Изменения в расписании произойдут в выходные, 26-27 августа. Это необходимо для подготовки инфраструктуры на станции «Площадь Трех Вокзалов» перед открытием МЦД-4, которое состоится в сентябре.

Так, на участке между Рижским и Курским вокзалами электрички будут ходить с увеличенными до 40 минут интервалами, а часть из них отменят. То же произойдет и с направлениями в сторону области.

Некоторые поезда будут курсировать по укороченным маршрутам. Например, с и до Курского вокзала пассажиры смогут доехать только до станций «Царицино» и «Перерва». От Рижской можно будет добраться до станции «Стрешнево» и обратно.