Москвичей предупредили об опасной погоде

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области. Предупреждение об опасной погоде появилось на сайте Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, в воскресенье, 1 октября, с 9:00 до 21:00 в столице ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение действует и на территории Московской области.

Как сообщают метеорологи, в воскресенье воздух в столичном регионе прогреется до плюс 15-17 градусов.