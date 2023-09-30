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14:01, 30 сентября 2023
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Москвичей предупредили об опасной погоде

Москвичей предупредили об опасной погоде

© Фото: АГН «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области. Предупреждение об опасной погоде появилось на сайте Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, в воскресенье, 1 октября, с 9:00 до 21:00 в столице ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение действует и на территории Московской области.

Как сообщают метеорологи, в воскресенье воздух в столичном регионе прогреется до плюс 15-17 градусов.

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