Москвичей предупредили об ограничении автодвижения из-за праздничного концерта

Об ограничении автодвижения в центре Москвы из-за праздничного концерта жителей и гостей города предупредил столичный Дептранс. Во вторник, 22 августа, в «Лужниках» в честь Дня Государственного флага РФ выступят популярные рокеры.

Так, с 8:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 17:00 до окончания мероприятия невозможно будет проехать в Проектируемом проезде №2309, на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, а также в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строение 1 по Комсомольскому проспекту.

Парковка в местах временных ограничений недоступна с 00:01 понедельника, 21 августа, до окончания концерта.

Во вторник в рамках Московского урбанистического форума в «Лужниках» выступят Сергей Галанин и группы «Серьга», группы «КняZz», «Чиж & Co», «Пилот» и «7Б», а также другие легенды русского рока.