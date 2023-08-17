Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

О «желтом» уровне погодной опасности из-за жары москвичей предупредил Гидрометцентр России. Указанный режим действует с 11 до 16 часов четверга, 17 августа.

В сообщении ведомства указано, что в столице ожидается сильная жара от 29 до 31 градуса. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Аналогичное предупреждение о жаре действует с 11 до 16 часов пятницы, 18 августа. В этот день в столице пройдет кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду.