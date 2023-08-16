Москвичей предупредили о жаре выше 30 градусов

О жаре выше 30 градусов предупредил москвичей в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, воздух прогреется до 29-31 градуса в пятницу, 18 августа. Такие показатели на четыре-шесть градусов выше климатической нормы.

При этом в выходные в Москве похолодает. Так, в субботу, 19 августа, в городе ожидается дождь, а столбики термометров днем покажут максимум 25 градусов тепла. В воскресенье, 20 августа, температура воздуха достигнет плюс 20-25 градусов.