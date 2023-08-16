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11:31, 16 августа 2023
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Москвичей предупредили о жаре выше 30 градусов

Москвичей предупредили о жаре выше 30 градусов

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

О жаре выше 30 градусов предупредил москвичей в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, воздух прогреется до 29-31 градуса в пятницу, 18 августа. Такие показатели на четыре-шесть градусов выше климатической нормы.

При этом в выходные в Москве похолодает. Так, в субботу, 19 августа, в городе ожидается дождь, а столбики термометров днем покажут максимум 25 градусов тепла. В воскресенье, 20 августа, температура воздуха достигнет плюс 20-25 градусов.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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