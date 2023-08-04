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20:30, 04 августа 2023
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Москвичей предупредили о самых жарких выходных лета

Москвичей предупредили о самых жарких выходных лета

© Фото: Luisa Frassier / Unsplash

В Москве ожидаются самые жаркие выходные с начала лета. Об этом предупредил в интервью «Известий» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В субботу, 5 августа, ожидается 31-33 градуса тепла. В воскресенье воздух прогреется до 32-34 градусов. Прогнозируется малооблачная погода без сильного ветра.

«Ситуация по погоде в Москве действительно невиданная с начала этого лета», — заявил Шувалов. По его словам, потепление связано с приходом горячего воздуха с юго-востока.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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