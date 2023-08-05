Москвичей предупредили о самом жарком периоде лета

О самом жарком периоде нынешнего лета в беседе с РИА Новости москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам эксперта, пик жары в столице придется на 4-7 августа. Температура воздуха в эти дни будет достигать 31-33 градусов тепла, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Гидрометцентр, понижение температуры ожидается в среду 9 августа. Столбики термометров опустятся до 23-28 градусов тепла.