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20:01, 05 августа 2023
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Москвичей предупредили о самом жарком периоде лета

Москвичей предупредили о самом жарком периоде лета

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

О самом жарком периоде нынешнего лета в беседе с РИА Новости москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам эксперта, пик жары в столице придется на 4-7 августа. Температура воздуха в эти дни будет достигать 31-33 градусов тепла, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Гидрометцентр, понижение температуры ожидается в среду 9 августа. Столбики термометров опустятся до 23-28 градусов тепла.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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