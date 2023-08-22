Город
19:01, 22 августа 2023
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Москвичей предупредили о резком похолодании

Москвичей предупредили о резком похолодании

© Фото: barttox / Unsplash

О резком похолодании москвичей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он заявил, что в ночь на субботу температура воздуха в городе опуститься до 6 градусов тепла.

Синоптик заявил, что ночь 26 августа станет самой холодной в августе 2023 года. При этом днем столбики термометра поднимутся до отметки плюс 15-20 градусов тепла, отметил специалист.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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