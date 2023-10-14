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12:00, 14 октября 2023
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Москвичей предупредили о резком похолодании

Москвичей предупредили о резком похолодании

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

О резком похолодании с понедельника, 16 октября, предупредил жителей Москвы в беседе с «Интерфаксом» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, днем ожидается не больше девяти градусов тепла, а ночью не исключены отрицательные температуры.

«Очень больших осадков не прогнозируется, но все-таки кратковременные осадки будут. Будет не очень комфортная погода», — пояснил синоптик.

Далее, уже во вторник и среду, 17–18 октября, температура ночью опустится до минус одного градуса, а днем ожидается 3-8 градусов тепла. Во второй половине недели понижение температуры продолжится.

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