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02:01, 03 сентября 2023
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Москвичей предупредили о резком похолодании

Москвичей предупредили о резком похолодании

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

О резком похолодании москвичей предупредил специалист прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал, что температура воздуха в столице понизится с 6 сентября.

По словам синоптика, в понедельник и вторник в городе будет держаться теплая погода — до плюс 20-22 градусов. Однако со среды жителей столицы ждет похолодание до плюс 15-17 градусов.

В четверг в городе похолодает до 12-14 градусов тепла. Кроме того, в эти дни понизится атмосферное давление, добавил Ильин.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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