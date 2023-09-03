Москвичей предупредили о резком похолодании

О резком похолодании москвичей предупредил специалист прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал, что температура воздуха в столице понизится с 6 сентября.

По словам синоптика, в понедельник и вторник в городе будет держаться теплая погода — до плюс 20-22 градусов. Однако со среды жителей столицы ждет похолодание до плюс 15-17 градусов.

В четверг в городе похолодает до 12-14 градусов тепла. Кроме того, в эти дни понизится атмосферное давление, добавил Ильин.