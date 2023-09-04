Москвичей предупредили о резком похолодании

О резком похолодании с 6 сентября москвичей предупредил в своем Telegram-канале глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как рассказал синоптик, в понедельник и вторник в городе ожидается теплая погода без осадков. Столбики термометров достигнут 20-22 градусов тепла.

Однако уже со среды в столице похолодает до плюс 14-16 градусов, продолжил метеоролог. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса.