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11:41, 23 августа 2023
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Москвичей предупредили о приходе ранней осени

Москвичей предупредили о приходе ранней осени

© Фото: Nikita Ermilov / Unsplash

О приходе ранней осени предупредил москвичей руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в интервью NEWS.ru. В среду, 23 августа, в столице ожидаются кратковременные дожди с небольшими порывами ветра.

«Температура при этом в дневные часы составит 16 градусов тепла. Ветер будет северо-западных направлений, небольшой», — рассказал синоптик.

Атмосферное давление до конца недели будет ниже нормы и составит 742-744 миллиметра ртутного столба, добавил Шувалов.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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