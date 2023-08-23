Москвичей предупредили о приходе ранней осени

О приходе ранней осени предупредил москвичей руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в интервью NEWS.ru. В среду, 23 августа, в столице ожидаются кратковременные дожди с небольшими порывами ветра.

«Температура при этом в дневные часы составит 16 градусов тепла. Ветер будет северо-западных направлений, небольшой», — рассказал синоптик.

Атмосферное давление до конца недели будет ниже нормы и составит 742-744 миллиметра ртутного столба, добавил Шувалов.