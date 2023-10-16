Москвичей предупредили о первых заморозках

О первых заморозках москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС он отметил, что минусовая температура ожидается в столице ночами с 18 октября.

Так, в начале недели в столице прогнозируется до 7-9 градусов тепла, во вторник — 5-7 градусов, в среду — плюс 7-8 градусов. При этом с середины и до конца недели в ночные часы столбики термометров могут опускаться до отметки минус один градус, рассказал метеоролог.

По словам специалиста, в Москве ожидаются пониженное давление, облачность и осадки.