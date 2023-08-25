Москвичей предупредили о недельном перекрытии дорог

О недельном перекрытии дорог в ночные часы из-за замены асфальтового покрытия москвичей предупредил столичный Дептранс.

По сообщению ведомства, с 25 по 31 августа в промежутках с 23:30 до 5:30 ряд столичных улиц в Центральном административном округе будут перекрывать ежедневно.

Так, в ночь на 26 и 27 августа движение будет закрыто в первом Колобовском переулке на участке между вторым и третьим Колобовскими переулками. В ночь на 28 и 29 августа перекроют участок первого Колобовского переулка от третьего Колобовского переулка до Цветного бульвара. В ночь на 30 и 31 августа невозможно будет движение по участку третьего Колобовского переулка от Петровского бульвара до первого Колобовского переулка.