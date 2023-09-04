Москвичей предупредили о холодных утрах

О похолодании москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с «Известиями» он заявил, что утром 7 сентября температура воздуха в городе не поднимется выше плюс 4-9 градусов.

При этом к середине дня погода в столице разгуляется до 15-17 градусов тепла. В пятницу, 8 сентября, характер погоды в городе не изменится, рассказал синоптик. Во второй половине недели ожидается сильный ветер с порывами до 12-13 метров в секунду и небольшие дожди.