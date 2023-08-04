Москвичей обеспокоила судьба трижды достроенного дома

Судьба трижды достроенного за последние два века дома обеспокоила пользователей сети в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Здание расположено в Москве по адресу: Вишняковский переулок, 23. Сейчас это жилой дом.

Москвичка Елена Проскурина напомнила его историю. В XVIII-XIX веках здание было трехэтажной усадьбой купцов Лукутиных. Но в начале ХХ века усадьба перешла во владение Третьяковых, была перестроена в доходный дом и получила четвертый этаж. Следующая надстройка появилась в 1930-х годах — дому добавили еще два этажа, а в 1980-х — сразу три. При этом чем выше становилось здание, тем проще был его декор.

Некоторых пользователей Сети обеспокоило состояние фундамента, не рассчитанного изначально на такую нагрузку, впрочем, другие комментаторы успокоили их: конструкцию здания укрепляют, прежде чем надстраивать новые этажи. Некоторые пользователи также насчитали в доме на один этаж больше, чем заявлено, но отметили, что не могут найти официального подтверждения тому, что видят, а надстройка может быть технической.

Житель столицы Алексей Миллер поделился воспоминаниями, что сам жил в этом доме до 1980 года: «Когда надстраивали этажи с седьмого по девятый, были трещины, — рассказал москвич. — Кстати, работ по укреплению фундамента не помню. А в 1960-е чета наследников Третьяковых жила в комнатке на первом этаже».