Город
10:01, 04 августа 2023
2 мин.

Москвичей обеспокоила судьба трижды достроенного дома

Москвичей обеспокоила судьба трижды достроенного дома

© Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Судьба трижды достроенного за последние два века дома обеспокоила пользователей сети в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Здание расположено в Москве по адресу: Вишняковский переулок, 23. Сейчас это жилой дом.

Москвичка Елена Проскурина напомнила его историю. В XVIII-XIX веках здание было трехэтажной усадьбой купцов Лукутиных. Но в начале ХХ века усадьба перешла во владение Третьяковых, была перестроена в доходный дом и получила четвертый этаж. Следующая надстройка появилась в 1930-х годах — дому добавили еще два этажа, а в 1980-х — сразу три. При этом чем выше становилось здание, тем проще был его декор.

Некоторых пользователей Сети обеспокоило состояние фундамента, не рассчитанного изначально на такую нагрузку, впрочем, другие комментаторы успокоили их: конструкцию здания укрепляют, прежде чем надстраивать новые этажи. Некоторые пользователи также насчитали в доме на один этаж больше, чем заявлено, но отметили, что не могут найти официального подтверждения тому, что видят, а надстройка может быть технической.

Житель столицы Алексей Миллер поделился воспоминаниями, что сам жил в этом доме до 1980 года: «Когда надстраивали этажи с седьмого по девятый, были трещины, — рассказал москвич. — Кстати, работ по укреплению фундамента не помню. А в 1960-е чета наследников Третьяковых жила в комнатке на первом этаже».

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.