Москвичей и жителей области предупредили об опасной погоде

Об опасной погоде в среду, 9 августа, москвичей и жителей Московской области предупредили в Гидрометцентре России. Синоптики сообщили о введении «желтого» уровня погодной опасности из-за грозы, дождя и града.

Предупреждение на территории региона действует до 21:00 среды. Также ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, ухудшение погодных условий в столице ожидается во второй половине дня. В это время в небе появятся кучевые облака, которые принесут осадки.

В течение дня в Москве ожидается 23-25 градусов тепла, в Подмосковье — 21-26 градусов, что выше климатической нормы для этого месяц. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, заключил синоптик.