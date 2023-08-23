Москвичей экстренно предупредили об опасной погоде

Экстренное предупреждение об погоде в Москве опубликовал Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

«Сегодня в столице ожидаются дождь, гроза. При грозе — усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий», — говорится в сообщении.

Горожан предупредили об опасности прогулок вблизи линий электропередач, деревьев и шатких конструкций. В ведомстве порекомендовали остаться дома в непогоду, закрыть окна и двери. Автомобилистам посоветовали включить аварийные огни и прекратить движение при грозе и дожде. Велосипедистам во время непогоды также стоит остановить движение, отметили в ведомстве.