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16:01, 23 августа 2023
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Москвичей экстренно предупредили об опасной погоде

Москвичей экстренно предупредили об опасной погоде

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Экстренное предупреждение об погоде в Москве опубликовал Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

«Сегодня в столице ожидаются дождь, гроза. При грозе — усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий», — говорится в сообщении.

Горожан предупредили об опасности прогулок вблизи линий электропередач, деревьев и шатких конструкций. В ведомстве порекомендовали остаться дома в непогоду, закрыть окна и двери. Автомобилистам посоветовали включить аварийные огни и прекратить движение при грозе и дожде. Велосипедистам во время непогоды также стоит остановить движение, отметили в ведомстве.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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