22:01, 30 сентября 2023
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Москвичам спрогнозировали погоду на октябрь
© Фото: АГН «Москва»
Погоду на октябрь спрогнозировал москвичам руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с радио Sputnik специалист сообщил, что месяц начнется с похолодания.
По словам метеоролога, октябрь начнется с соответствующей для этого осеннего месяца температуры. Уже в первых числах месяца в городе начнется похолодание, а ко второй декаде октября столбики термометров и вовсе опустятся ниже нормы, которая в столице составляет 5,8 градусов тепла.