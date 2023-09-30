Москвичам спрогнозировали погоду на октябрь

Погоду на октябрь спрогнозировал москвичам руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с радио Sputnik специалист сообщил, что месяц начнется с похолодания.

По словам метеоролога, октябрь начнется с соответствующей для этого осеннего месяца температуры. Уже в первых числах месяца в городе начнется похолодание, а ко второй декаде октября столбики термометров и вовсе опустятся ниже нормы, которая в столице составляет 5,8 градусов тепла.