Москвичам рассказали о самой «ленивой» улице в столице

О самой «ленивой» улице в столице рассказал один из авторов Telegram-канала «Интересные прогулки по Москве». Улица Ленивка расположилась между Пречистенской набережной и Волхонкой.

Есть две версии происхождения названия Ленивки. Согласно первой из них, вдоль улицы когда-то протекала речка, воды которой были очень медленными. Сначала Ленивкой прозвали речку, а потом и улицу.

По второй версии, много лет назад в этом месте проходили «ленивые торги» — товары продавали не в лавках, а с телег. Они и дали название улочке.

Автор отметил, что долгое время Ленивка была еще и самой короткой улицей в Москве — ее длина составляет 106 метров. «Коротка, потому что ей лень быть длиннее», — шутили тогда горожане.

Но позднее недалеко от станции метро «Сокол» появилась 48-метровая улица Венецианова и отвоевала лидерство.