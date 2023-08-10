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17:31, 10 августа 2023
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Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

О погоде на выходных рассказал москвичам в личном Telegram-канале глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, идущий с юга на столицу циклон станет виновником ухудшения погоды. В пятницу, 11 августа, дожди накроют подмосковные города Можайск и Наро-Фоминск.

В субботу, 12 августа, осадку ожидаются в Москве и на востоке области. При этом дневная температура воздуха в столичном регионе в выходные достигнет 21-23 градусов тепла.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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