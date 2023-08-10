Москвичам рассказали о погоде на выходных

О погоде на выходных рассказал москвичам в личном Telegram-канале глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, идущий с юга на столицу циклон станет виновником ухудшения погоды. В пятницу, 11 августа, дожди накроют подмосковные города Можайск и Наро-Фоминск.

В субботу, 12 августа, осадку ожидаются в Москве и на востоке области. При этом дневная температура воздуха в столичном регионе в выходные достигнет 21-23 градусов тепла.