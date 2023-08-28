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17:30, 28 августа 2023
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Москвичам спрогнозировали погоду на 1 сентября

Москвичам спрогнозировали погоду на 1 сентября

© Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Прогноз погоды на 1 сентября москвичам дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, в День знаний в столице будет тепло и солнечно.

Метеоролог сообщил, что столбики термометров в этот день поднимутся выше отметки 25 градусов. При этом он пояснил, что это не бабье лето: о нем принято говорить после первых похолоданий и по-осеннему ненастных дней, которых еще не было.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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