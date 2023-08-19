Москвичам привели порядок действий при обнаружении в квартире летучей мыши

Порядок действий при обнаружении в квартире летучей мыши привела специалист «Мосприроды» Екатерина Кузнецова. Ее процитировал сайт телеканала НТВ.

Эксперт объяснила, что молодые летучие мыши могут попадать в жилые помещения во время поиска пищи. Увидев животное, ни в коем случае не стоит поддаваться панике, трогать голыми руками или пытаться выгнать при помощи полотенца: во-первых, таким образом его можно поранить, во-вторых, от испуга оно может ранить человека — поцарапать или укусить.

Кузнецова порекомендовала вывести детей в другую комнату и плотно закрыть дверь в помещение. Чтобы обезопасить себя, стоит надеть одежду с длинным рукавом и перчатки.

Для поимки летучей мыши потребуется коробка и лист картона: когда незваная гостья сядет на ровную поверхность, нужно аккуратно накрыть ее коробкой, после чего задвинуть под коробку лист картона, объяснила специалист. Перевернув коробку, ее нужно высунуть в окно, вынести на открытый балкон или на улицу.

«Важно не выбрасывать мышь из коробки и не подбрасывать ее в воздух — так она может не успеть взлететь и разбиться. Дождитесь, когда мышь покинет коробку самостоятельно», — призвала Кузнецова.

Она добавила, что осенью летучие мыши впадают в спячку. В поисках убежища они могут забираться в жилые помещения. Чтобы этого не произошло, стоит заблаговременно установить на окна москитные сетки.

Специалист уточнила, что в Москве обитает в том числе шесть занесенных в Красную книгу видов летучих мышей.

Ранее летучая мышь залетела в московскую квартиру и попала на видео.