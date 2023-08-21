Москвичам предрекли неделю дождей

Неделю дождей предрек жителям Москвы в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что понедельник, 21 августа, станет последним жарким днем в этом месяце.

По предварительным прогнозам, за неделю выпадет около половины месячной нормы осадков. Температура не превысит отметки в плюс 20 градусов, а уже к концу недели воздух прогреется лишь до 12-17 градусов.

Потеплеет, по словам синоптика, к предстоящим выходным. В следующие субботу и воскресенье, 2 и 3 сентября, ожидается до 15-20 градусов тепла. При этом Тишковец порекомендовал москвичам приготовиться к смене гардероба.