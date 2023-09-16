Москвичам пообещали «вторую серию» бабьего лета

«Вторую серию» бабьего лета в своем Telegram-канале пообещал москвичам ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, потепление придет в столицу 19 сентября.

Синоптик рассказал, что ближайшей ночью в столичном регионе могут быть первые заморозки, в воскресенье днем при этом ожидается до 15-20 градусов тепла. В понедельник москвичей ожидает облачная и дождливая погода.

Однако уже во вторник в столицу вернется бабье лето с сухой и солнечной погодой. Столбики термометров поднимутся до 19-24 градусов тепла. Такая погода, по прогнозам специалиста, может задержаться в городе до середины третьей декады сентября.