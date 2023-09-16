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18:00, 16 сентября 2023
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Москвичам пообещали «вторую серию» бабьего лета

Москвичам пообещали «вторую серию» бабьего лета

© Фото: Unsplash

«Вторую серию» бабьего лета в своем Telegram-канале пообещал москвичам ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, потепление придет в столицу 19 сентября.

Синоптик рассказал, что ближайшей ночью в столичном регионе могут быть первые заморозки, в воскресенье днем при этом ожидается до 15-20 градусов тепла. В понедельник москвичей ожидает облачная и дождливая погода.

Однако уже во вторник в столицу вернется бабье лето с сухой и солнечной погодой. Столбики термометров поднимутся до 19-24 градусов тепла. Такая погода, по прогнозам специалиста, может задержаться в городе до середины третьей декады сентября.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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