Москвичам пообещали возвращение жары до конца августа

Возвращение жары до конца августа москвичам пообещал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что повышение температуры в городе начнется после 14 августа.

Эксперт рассказал, что в ближайшие дни в столичном регионе немного похолодает и пройдут дожди. Однако, после 12-14 августа и до 20 августа в город снова может вернутся жара до 30 градусов тепла.

При этом Варакин подчеркнул, что повышение температуры до плюс 35 градусов в этом году уже не будет.