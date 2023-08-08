Город
22:01, 08 августа 2023
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Москвичам пообещали возвращение жары до конца августа

Москвичам пообещали возвращение жары до конца августа

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Возвращение жары до конца августа москвичам пообещал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что повышение температуры в городе начнется после 14 августа.

Эксперт рассказал, что в ближайшие дни в столичном регионе немного похолодает и пройдут дожди. Однако, после 12-14 августа и до 20 августа в город снова может вернутся жара до 30 градусов тепла.

При этом Варакин подчеркнул, что повышение температуры до плюс 35 градусов в этом году уже не будет.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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