Москвичам пообещали спад жары и ливни

Спад жары на следующей неделе в своем Telegram-канале пообещала москвичам главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, к середине следующей недели столбики термометров опустятся ниже 25 градусов тепла — погода вернется к нормальным для августа значениям. С понижением температуры в столицу также придут дожди, в некоторых районах возможны ливни, уточнила специалист.

Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, неделя начнется с аномальной жары в 33 градуса, но уже во вторник, 8 августа, в городе похолодает до 26-28 градусов. Не исключены дожди.