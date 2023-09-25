Москвичам пообещали «мощное потепление» в октябре

«Мощное потепление» в октябре пообещал москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с РИА Новости он рассказал, что среднесуточная температура будет выше на три градуса.

Синоптик сообщил, что потепление с солнечной погодой придет в столицу во второй декаде октября, из-за чего начало отопительного сезона сдвинется на две недели. При этом начнется второй месяц осени с похолодания: ожидается, что дневная температура не будет превышать 7-12 градусов тепла.