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22:33, 25 сентября 2023
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Москвичам пообещали «мощное потепление» в октябре

Москвичам пообещали «мощное потепление» в октябре

© Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

«Мощное потепление» в октябре пообещал москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с РИА Новости он рассказал, что среднесуточная температура будет выше на три градуса.

Синоптик сообщил, что потепление с солнечной погодой придет в столицу во второй декаде октября, из-за чего начало отопительного сезона сдвинется на две недели. При этом начнется второй месяц осени с похолодания: ожидается, что дневная температура не будет превышать 7-12 градусов тепла.

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